Зарубежный политический деятель восхваляет полномасштабное вторжение РФ в Украину и пишет письма кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Служба безопасности Украины на три года запретила въезд страны главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СБУ, зарубежный политик пишет письма Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату Украины. Также

В частности, Шошоаке подвергает сомнению национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Политика не регулярно распространяет нарративы кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

Напомним, в Одессе СБУ задержала агента российских спецслужб, готовившего координаты для новых воздушных ударов по городу.

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