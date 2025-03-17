Румынскому политику запретили въезд в Украину: в чем ее вина

Зарубежный политический деятель восхваляет полномасштабное вторжение РФ в Украину и пишет письма кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Служба безопасности Украины на три года запретила въезд страны главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СБУ, зарубежный политик пишет письма Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату Украины. Также
В частности, Шошоаке подвергает сомнению национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.
Политика не регулярно распространяет нарративы кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.
Напомним, в Одессе СБУ задержала агента российских спецслужб, готовившего координаты для новых воздушных ударов по городу.
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