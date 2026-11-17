Перебои с Интернетом и мобильной связью в России

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В России 17 ноября зафиксированы массовые сбои в работе Интернета, сотовой связи и популярных сервисов. Проблемы затронули десятки регионов, а причиной стали неполадки у крупнейшего хостинг-провайдера рунета Timeweb.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector, сообщили Timeweb и российские телеграм-каналы.

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Данные сервиса мониторинга неисправностей Downdetector свидетельствуют о том, что во вторник в российском сегменте Интернета фиксируются масштабные сбои. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к Google и другим сайтам.

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Клиенты «Ростелекома» также жалуются на перебои в работе Wi-Fi.

Сообщения о неисправностях поступают из большинства регионов РФ. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской, Ленинградской, Калининградской, Самарской, Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском и Краснодарском краях.

Отдельные проблемы возникли у крупнейшего хостинг-провайдера российского сегмента Интернета Timeweb. Сначала пользователи начали сообщать о сбоях через Downdetector, после чего компания подтвердила наличие проблемы. Приблизительно через час Timeweb заявил об ее устранении.

«Сетевая проблема устранена, большинство сервисов поднялось. Инженеры продолжают восстанавливать оставшиеся сервисы», — говорится в сообщении Timeweb.

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На мощностях Timeweb размещено около 700 тыс. сайтов, поэтому перебои в работе компании создают риск их недоступности.

По информации близкого к российским силовикам телеграм-канала Mash, причиной сбоев могли стать проблемы с оборудованием. Канал утверждает, что 17 ноября в дата-центре Timeweb была намечена замена системы охлаждения.

В компании также сообщили Mash о неполадках в облачной инфраструктуре Казахстана, Германии и Нидерландов. Директор Timeweb заявил, что «ситуация обычная».

Между тем, проблемы с Интернетом в России затронули не только хостинг-сервисы, но и домашний Интернет, и мобильную связь. Жители десятков регионов РФ сообщают о трудностях с доступом к сети.

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К слову, накануне по Сети распространялись фейки о том, что 17 ноября масштабная кибератака с привлечением искусственного интеллекта якобы на три месяца отключит Интернет, электричество и «обнулит» банковские счета. На самом деле, никаких доказательств такого коллапса нет, а дата возникла из-за ошибочной трактовки обычной проверки в США: в этот день американские ведомства FEMA и FCC проведут плановый тест Системы экстренного оповещения (EAS), который прервет только теле- и радиоэфир, не затрагивая смартфоны, компьютеры или финансы.

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