"Русофобия на плаву": в Москве сделали циничное заявление о дроновой атаке на Польшу

Представитель российского МИД мария Захарова / © Associated Press

В России заявили, что нет доказательств атаки российских беспилотников на Польшу на ночь 10 сентября. Так что это еще нужно доказать.

Так сказала спикер российского МИД Мария Захарова, передает пропагандистское агентство РФ «ТАСС».

Захарова объяснила действия Варшавы тем, что стране нужно поддерживать русофобию на плаву.

«Доказательств о якобы атаке российских беспилотников в Польше нет… Стране нужно поддерживать русофобию на плаву», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского МИД Захарова грозила Украине новыми ударами. По ее заявлению, РФ оставляет за собой право дать «адекватный ответ на террористическую атаку Киева» в парке «Гулливер» в Донецке.

Также Захарова возмутилась из-за вхождения украинских военных самолетов в воздушное пространство Румынии. Инцидент, о котором упомянула представитель РФ, произошел летом вблизи украинско-румынской границы.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему напоминает атака РФ на Польшу. По его словам, она очень похожа на операции РФ в Крыму. Просто 10 сентября вместо «зеленых человечков» поработали русские дроны.

Отметим, что речь идет об атаке дронов на Польшу на ночь 10 сентября. В частности, премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, вероятнее всего, произошла «провокация большого масштаба».