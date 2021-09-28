"Русская девственница + кокаин - 50 евро": в Испании возник скандал из-за соцрекламы против проституции

Такие плакаты изрядно возмутили россиян, живущих в Испании.

На улицах Испании появился плакат с социальной рекламой против сексуальной эксплуатация женщин, в котором упомянули российских девушек. Так на плакате написано "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин ― 50 евро".

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Отмечается, что такие плакаты разместила некоммерческая организация "Nueva Vida" ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Испанским студентам, обучающимся в сфере дизайна и рекламы, предложили создать плакаты против спроса на сексуальные услуги. Плакаты победителей разместили на остановках общественного транспорта и в других местах. Как раз на одном из них, который сделан в виде меню, и была эта надпись "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин ― 50 евро", а также среди "блюд" на нем перечисляются русские имена и возраст женщин — от 17 до 35 лет.

Как пишет издание, в посольстве России выступили с требованием убрать плакаты, поскольку они возмущают россиян, проживающих в Испании и являются неуместными. Убрать баннеры также потребовал и Русский дом в Мадриде. О чем сообщается на Facebook-странице организации.

Также в сообщении Российского дома говорится, что руководство организации "Nueva Vida", которая разместила соцрекламу, извинилось и пояснил, что целью кампании была попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности.

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