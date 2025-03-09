"Тише, маленький человек": Рубио и Маска затронули слова Сикорского о Starlink для Украины

Ранее министр иностранных дел Польши указал на то, кто платит за Starlink для Украины.

Никто не угрожал отключить услуги спутниковой связи Starlink для Украины. И за это нужно поблагодарить, ведь без него Украина эту войну давно проиграла бы и россияне сейчас находились на границе с Польшей.

Так сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио.

"Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина бы эту войну давно проиграла и россияне сейчас были бы на границе с Польшей", — прокомментировал Рубио слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о поиске альтернативы Starlink в случае его отключения.

Что ответил Сикорскому Маск

Позже к Рубио присоединился и владелец SpaceX Илон Маск. Он грубо ответил Сикорскому по оплате за услуги спутниковой связи для Украины.

"Тише, маленький человек. Вы платите крошечную долю от стоимости. И нет никакой замены Starlink", — написал Илон Маск в ответ Сикорскому в соцсети Х. Сикорский напомнил, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши. И стоит это около 50 миллионов долларов в год.

Напомним, владелец SpaceX Илон Маск заявил, что его "тошнит от того, что Украина неизбежно проиграет". Так он прокомментировал информацию об отключении Starlink в Украине.

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