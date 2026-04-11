"Русские, идите домой": более 100 тысяч человек вышли на протест против Орбана

Концерт-митинг против Орбана в Будапеште / © Associated Press

Более 100 000 человек заполнили центральную площадь и прилегающие улицы венгерской столицы Будапешта во время митинга-концерта, на котором звучали призывы голосовать на выборах в парламент против партии действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Associated Press.

Более 50 исполнителей в течение семичасового концерта использовали свои песни для выражения несогласия с националистически-популистским правительством Орбана.

Толпа, состоявшая преимущественно из молодежи, часто выкрикивала антиправительственные скандирования, в частности «Ruszkik haza!» или «Русские, идите домой!» Это был лозунг антисоветской революции 1956 года в Венгрии, который приобрел сегодня новое значение, поскольку Орбан налаживает все более тесные отношения с Москвой.

«Движение гражданского сопротивления», которое организовало это мероприятие, отметил, что каждая исполненная на концерте песня будет «критической для коррумпированного режима» и имеет целью «продемонстрировать избирателям, что эпоха безнаказанности закончилась».

Большая явка на площади Героев Будапешта и антиправительственная атмосфера концерта отражали широкий уровень недовольства правительством Орбана, особенно среди венгерской молодежи.

Снижение популярности Орбана и его партии «Фидес» происходит на фоне экономической стагнации, политических и коррупционных скандалов, а также подъема нового оппозиционного соперника, который представляет наибольшую угрозу власти действующего премьер-министра за почти два десятилетия.

Этот соперник — правоцентристская партия «Тиса» и ее лидер Петер Мадьяр. Оппозиционеры сплотили значительную часть электората по всей Венгрии перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля.

Недавний опрос, проведенный социологической компанией 21 Research Center, показал, что 65% избирателей в возрасте до 30 лет поддерживают «Тису», тогда как только 14% — партию Виктора Орбана.

Напомним, ранее лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому прогнозируют победу на выборах в Венгрии, саркастически отреагировал на появление российских пропагандистов на предвыборном митинге в городе Надьканижа.