Русский добровольческий корпус устроил рейд в Брянской области – появилось видео операции

Русский добровольческий корпус и диверсионно-разведывательная группа 18 января устроили рейд в Брянской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале РДК.

Разведгруппа провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. В результате операции есть погибшие и раненые среди военных армии РФ.

"18 января наши разведчики провели дерзкую операцию в ходе которой уничтожили УРАЛ 4320 МО РФ и личный состав пограничных сил ФСБ. Для некоторых участников эта операция стала первой и теперь они имеют полноправный статус бойцов в рядах Корпуса", — говорится в сообщении РДК.

Как отметили бойцы Русского добровольческого корпуса, очередной успех их военной операции важен не только сам по себе. Ведь, несмотря на малый опыт военного дела, с лучшей стороны показали себя вчерашние рекруты.

"Парни приехали в Украину и вступили в РДК буквально летом, прошли КМБ, пополнили боевые группы и под руководством уже опытных бойцов и командиров РДК, а не французских кураторов, сделали свои первые уверенные шаги на пути Воина. Это очень важно, так как теперь мы можем с уверенностью сказать, что Русский добровольческий корпус стал полноценной военно-политической организацией, системой, которая делает из неопытных добровольцев уверенных бойцов", – добавили в РДК.

Напомним, боец РДК "Ивар" рассказал, как попал в Украину и о допросах ФСБ.

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