"Русский мир – это не только Россия": патриарх Кирилл похвалил оккупантов за "защиту родины"

Российский патриарх РПЦ Кирилл похвалыл российских оккупантов за "защиту русского мира" и заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

Об этом он сказал на встрече с детьми из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, пишут российские пропагандисты.

"Сегодня Донбасс – это передняя линии обороны русского мира. А русский мир – это не только Россия, он везде, где живут люди, воспитанные в традициях православия и в традициях русской морали. Конечно, мораль, нравственность – это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании морального чувства. И вот нашими точками опоры – людей, живущих в русской степени, есть вера и любовь к отчизне", — заявил Кирилл.

Заявления российского Кирилла и деятельность МП в Украине

Российский патриарх Кирилл поддержал геноцид и массовые убийства украинцев. Он хвалит российских оккупантов за то, что те совершают зверства в Украине. Он пообещал все мобилизованным россиянам, которые погибнут в Украине, вечную жизнь в раю.

Из-за сотрудничества с российскими агрессорами в Украине СБУ начала проверку мест пребывания УПЦ Московского патриархата. Так, глава одной из епархий УПЦ МП готовил агитки, в которых призывал к захвату государственной власти и нарушению границ границы Украины.

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