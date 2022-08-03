"Русский мир" нужно зачистить в Приднестровье: Климкин назвал этот регион угрозой для Украины и Молдовы

Почему в Приднестровье появились россияне и почему они не ушли оттуда до сих пор?

Как для Украины, так и для Молдовы одной из главных задач является тотальная "зачистка" контингента РФ в Приднестровье.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном" на ТСН.ua.

Он рассказал об исторических предпосылках создания самопровозглашенного государства Приднестровья.

"До 1940-го года там была автономная республика в составе Украины с центром в Тирасполе. Если бы мы были такие, как Путин (слава богу, что мы не такие, как Путин), мы бы говорили, что это наше. Но — взрыв, КГБ помогает, 14-я армия, которая там была, помогает. Создают армию из 12 тысяч. Провозглашение независимости. И, соответственно, Россия уже пытается играть дальше. С 1992 года там появились российские миротворцы. Тогда нам нужно было стать игроком" по Приднестровью. Мы эту возможность не использовали. А дальше там строили новый маленький СССР. Это не Россия, а еще худший вариант, которым полностью руководило ФСБ", — отметил Климкин.

По его словам, одна из основных задач европейской интеграции Украины и Молдовы состоит в "тотальной зачистке русского мира" в Приднестровье.

"Без этого не будет никакой эффективной евроинтеграции. это будет оставаться анклавом, который Россия всегда может использовать для поднятия ставок и провокаций. Даже среди наших венгров в Закарпатье – кто делал провокации? ФСБ с базой в Приднестровье. И так будет для всей территории Украины", — сказал Павел Климкин.

Напомним, в ГНСУ показали видео, как готовы встречать врага в случае предполагаемого наступления российских войск из так называемого Приднестровья.

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