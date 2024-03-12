"Русский Ванька умеет только водку пить и в "СВО" умирать": сержант ВСУ горячо высказался о будущем РФ

Возможны ли у РФ какие-либо беспорядки в процессе "перевыборов Путина", а также, что может спровоцировать смуту в РФ?

Сержант Вооруженных сил Украины сделал прогноз для России, где с 15 по 17 марта пройдут так называемые выборы президента. По мнению бойца, после этого действа в процессе смуты "самая жесткая резня будет в Москве, поскольку там сконцентрированы те, кого условная глубинка яростно ненавидит".

Об этом спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук рассказал изданию "Телеграф".

Благодаря традиции "пьянства" среднестатистического русского "Ваньки", Россия — уже давно не православное славянское государство. Сейчас это многоэтническая территория, на которой преобладает мусульманство, отмечает Макарук.

"Там сейчас преобладают другие народности. А российский Ванька умеет только водку пить и в "СВО" умирать. Зачинать детей он практически неспособен. Поэтому верх берут мусульманские народности, татары, башкиры", — отметил он.

Война в Украине как внешний процесс, который непременно закончится тем, что украинцы "наваливают оккупантам", — напомнит упомянутому "большинству", что в Москве "плохие бояре". С этого и начнется смута, указал сержант ВСУ. Он считает, что в этот момент Россия дойдет до этапа, когда те же чеченцы с татарами будут сносить всех и вся, а начнут, как и положено, с самой верхушки. В Москве следует ждать жесткой резни, акцентировал военный.

"В процессе смуты самая жесткая резня будет в Москве, поскольку там сконцентрированы те, кого условная глубинка яростно ненавидит", — заявил Макарук.

Он также рассказал, кто воюет на Бахмутском направлении.

"Сейчас на Бахмутском направлении стоит подразделение "Ахмат". Но там нет бородатых чеченцев. Зато есть "русаки", которых они наняли. А бородатые чеченцы сидят дома, накапливая силы для разделения России, когда придет время. И тогда-то внутри РФ начнется охота на россиян", — отметил Макарук.

Иными словами, в контексте переворота в России, стоит задавать вопросы не "если", а "когда". Скорее всего, еще на старте "рубиловой" те или иные мусульманские страны покажут, что у них амбиций не меньше, чем у "русских" царьков, пояснил Макарук.

"Та же Чечня может захотеть объединиться с Дагестаном и территориями Краснодарского края. А есть еще калмыки – со своими амбициями. И так далее…", – акцентировал он.

Тем временем Кремль рисует рейтинги главе Владимиру Путину, о чем идет речь в обзоре ISW.

Напомним, бойцы ВСУ из 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ликвидировали одного из командиров вражеского подразделения "Ахмат". Произошло это вблизи Роботиного.

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