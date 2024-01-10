"Русский – язык войны": Кислица в Совете безопасности ООН перешел на французский

Делегации РФ в этот момент, очевидно, очень пригодились услуги переводчика.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил в Совбезе на французском языке. Таким образом он решил напомнить представителям РФ, что им в древности говорило русское дворянство и дипломаты. Зато русский сегодня – язык войны.

Об этом сообщает "Укринформ".

Кислица отметил, что члены Совбеза каждый день слушают язык войны, имея в виду выступления представителей России.

"Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах у родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью", — отметил Кислица.

"Воспользуйтесь переводчиком"

Впоследствии Кислица заметил, что до большевистского переворота образованное дворянство в Российской империи использовало в обиходе совсем не русский язык. Они общались на французском.

"Это был язык российской дипломатии к приходу к власти приверженцев большевизма, которые и сегодня удерживают власть в Кремле", – напомнил он.

Нежелание и неумение подавляющего большинства россиян говорить на других языках, кроме русского, общеизвестно. Так, Кислица посоветовал российской делегации воспользоваться услугами переводчика, перейдя на французский язык. Он сделал это в знак признания вклада, который Франция, Швейцария и многие другие мирные страны внесли в дело мира и безопасности.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН охарактеризовал российского представителя в ООН Василия Небензю как личность "с ампутированной совестью и отрезанным достоинством".

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