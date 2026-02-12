Русский язык вытесняют из "дружественной" для РФ страны - там меняют конституцию

Казахстан изменяет языковой баланс / © pixabay.com

Реклама

В Казахстане готовятся изменения к конституционным нормам, которые могут повлиять на статус русского языка в стране. В проекте новой редакции основного закона предлагается скорректировать формулировки относительно ее использования — вместо определения, что русский применяется «наравне» с казахским, планируют закрепить норму «рядом с казахским».

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

«В Казахстане постепенно отказываются от русского языка. В проекте новой конституции Казахстана предлагается изменить формулировку, определяющую статус русского языка», — говорится в сообщении.

Реклама

Несмотря на то, что изменение выглядит формальным, оно отражает системную тенденцию к усилению роли государственного языка и сокращению русского влияния. Фактически казахский все больше закрепляется как основной в ключевых сферах — государственном управлении, образовании и публичном пространстве.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Астана демонстрирует осторожную, но последовательную дистанцию от Москвы. Речь идет не только о гуманитарной политике. В частности, в декабре власти Казахстана ввели ограничения, усложнившие гражданам РФ использование казахстанских банков для обхода международных санкций и финансовых операций с сомнительным происхождением средств.

На фоне войны Кремля против Украины Россия постепенно теряет позиции в Центральной Азии, в том числе и в странах, ранее считавшихся ее ближайшими партнерами, отмечают в ЦПИ.

Речевая реформа в Казахстане может стать еще одним сигналом изменения регионального баланса.

Реклама

Напомним, ранее в Казахстане открыли сотни дел против наемников , воюющих против Украины. Власти резко усилили преследование своих граждан за участие в войне против Украины на стороне России.

Ранее речь шла о том, что члены бывшей империи бегут в Китай и ЕС. из-за войны в Украине страны Кавказа и Центральной Азии спешат укрепить связи с конкурентами Москвы.