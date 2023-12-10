Рвался к Медведуку – стало известно, чем занимался Илья Кива после бегства в Москву

Коллаборант Илья Кива, недавно обнаруженный мертвым в Подмосковье, неоднократно пытался встретиться с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Как рассказал источник, после обмена Виктора Медведчука и его появлением в Москве, Илья Кива неоднократно пытался прорваться к Медведчуку. Он тешил себя надеждой стать одним из лидеров кремлевского проекта "Другая Украина".

Однако доступ к Медведчуку жестко блокировал бывший заместитель генерального прокурора Украины времен Януковича Ренат Кузьмин.

"Этот "ценный" кадр в Москве и курирует все политические проекты и движения Виктора Медведчука, в частности движение «Другая Украина». Это движение-невидимка, зато позволяет осваивать каждый месяц гигантские суммы. И Кузьмин к кормушке лишние рты подпускать совсем не собирается", — пишет канал.

Как отметили источники, несмотря на то, что Кива декларировал свои симпатии к Медведчуку публично, однако во время алкогольных посиделок не уставал повторять, что если бы он "был кумом, то не вел бы себя как лох", которым, по его мнению, является Виктор Медведчук.

Напомним, в России 6 декабря был убит экс-нардеп Илья Кива. ТСН.ua. собрал все, что известно о личности и смерти предателя Украины.

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