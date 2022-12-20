Рваные раны и ушибы: в США почти 40 человек пострадали во время полета из-за сильной турбулентности

Самолет вошел в зону сильной турбулентности за 15-30 минут до посадки.

В воскресенье, 18 декабря, около 36 человек пострадали во время перелета рейсом авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавшего из Финикса (штат Техас) в Гонолулу (штат Гавайи) – самолет попал в зону сильной турбулентности.

Об этом пишет BBC.

На борту Airbus A330 находилось 278 пассажиров и 10 членов экипажа.

В общей сложности 20 человек получили сильные ранения, 13 из них, включая трех членов экипажа, были доставлены в местные больницы. У семерых пассажиров были обнаружены серьезные травмы. Младшему из пострадавших было всего 14 месяцев. Среди ранений – рваные раны головы, ушибы. Несколько человек потеряли сознание и почувствовали тошноту.

Один пассажир рассказал гавайскому вещателю Khon2, что сильная турбулентность длилась всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы пассажиры получили травмы.

Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации (FAA). В расследовании инцидента также принимает участие Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

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