Ряд стран НАТО хотят согласовать кандидатуру Рютте на пост генсека к лету — Bloomberg

Страны НАТО, поддерживающие кандидатуру Марка Рютте на пост генсека альянса, работают над тем, чтобы это решение было принято до лета этого года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что сторонники Рютте хотят, чтобы решение о его избрании на должность генсека было принято до лета.

Срок избрания нового генсека может быть продлен, но ряд стран НАТО стремится к тому, чтобы решение было принято до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Рютте является фаворитом на должность Генерального секретаря вместо Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре. Оно может быть принято и стало всеми членами блока.

Однако некоторые страны Восточной Европы все еще должны поддержать Рютте.

"Роль генерального секретаря НАТО будет особенно важна, поскольку война России с Украиной может затянуться на годы. Руководителю НАТО необходимо будет найти баланс между избеганием каких-либо прямых последствий или более широкой эскалации между Альянсом и Россией, а также поощрением союзников продолжать военную и финансовую поддержку Украины, поскольку общественность начинает уставать от этих расходов", – отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что помощник генсека НАТО спрогнозировал решение по приглашению Украины в блок на саммите в Вашингтоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что вступление Украины в НАТО можно запустить еще до окончания войны.

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