Ряд стран НАТО устроили военные учения у границ с Украиной и Беларусью (фото, видео)

Более 10 стран НАТО одновременно проводят военные учения в Польше и Литве в 10 км от границы с Беларусью.

Об этом сообщает Defence Express.

В учениях Iron Wolf, проходящих в Литве, кроме военных этой страны, принимают участие силы девяти других стран-членов Альянса, в частности Германии, Норвегии, Великобритании и США. Число участников учений – 3,5 тыс. бойцов и 700 единиц техники.

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Заметим, что учения в Литве продолжаются в городе Пабрад, в 10 км от границы с Беларусью. Судя по фотоу чений, военные могут отрабатывать действия механизированных соединений в лесах, а также действия в городской застройке.

В то же время в районе польского города Жешув проходят военные учения Puma. Заметим, что этот город стал важным логистическим хабом для передачи вооружения Украине. Участие в обучениях принимают армии Польши, Словакии, Чехии и Венгрии, а также некоторые подразделения из Великобритании и США.

Отдельным элементом этих учений станет проходящий через Жешув марш, чтобы отработать движение в условиях плотной городской застройки.

The #eFP BG ready and capable of defending our @nato ally Lithuania! Для занятий #дефицитных действий в ходе исполнения #IronWolf , все остальные члены ведутся к тактическому состоянию марта в направлении на развитие в Pabrade training area. We are #StrongerTogether, because #WeAreNato pic.twitter.com/fHPXCTeUwp — NATO eFP Battlegroup Lithuania (@BG_LTU_eFP) октябрь 18, 2022

Российская угроза для стран НАТО

Напомним, ранее в НАТО анонсировали ежегодные ядерные учения с 17 по 30 октября Steadfast Noon. Участниками учений должны были стать 14 государств-членов Североатлантического союза.

В то же время в России готовятся к проведению собственных учений, обычно проводимых в конце октября. Планируется испытание ядерных бомбардировщиков, подлодок и ракет.

Как сообщил украинский дипломат Роман Бессмертный, нынешнее создание в Беларуси региональной группы войск вместе с РФ представляет угрозу не только Украине. Эту группу могут создавать для атаки на балтийские и скандинавские государства. По словам политика, Россия может атаковать и Польшу, и Литву, и Латвию, и Эстонию.

Беларусь не нападет - данные британской разведки

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