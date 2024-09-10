Ряд стран отменяют авиасообщение с Ираном из-за ракет России

Франция, Германия и Британия обещают отменить авиасообщение с Ираном из-за передачи ракет РФ.

США ввели санкции против десяти физических и шести юридических лиц за снабжение Ираном ракет России. Франция, Германия и Британия обещают отменить авиасообщение с Ираном.

Об этом сообщает американский Минфин.

В частности, под ограничения попала авиакомпания Iran Air. Санкции против нее ранее анонсировали также Франция, Германия и Великобритания.

США заблокировали четыре судна, участвующих в поставках иранских дронов и ракет в Россию.

Кто оказался под санкциями

Под санкциями теперь:

чиновники Корпуса стражей исламской революции (КСИР),

сотрудники Министерства обороны Ирана, в частности контактное лицо российского правительства в иранском Минобороны Рухолла Катеби и сотрудник Shahid Kharrazi Industries Эбрахим Бахрами, причастный к обучению российских оккупантов в Иране,

председатель совета директоров МГ-Флот Джамалдин Пашаев, контролирующий сеть российских судоходных компаний, работающих в порту Оля (Астраханская область РФ),

4 судна компании регулярно доставляют грузы между Россией и Ираном.

сеть иранской транспортной компании Azadegan, важной для логистических операций КСИР,

иранское конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems, предоставившее россиянам образцы двигателей для крылатых ракет, и трое его представителей.

Напомним, в США подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирану. Эксперты ожидают, что россияне используют их против Украины в течение следующих нескольких недель.

По словам редактора Defense Express Олега Каткова, Иран передал России более 200 дальнобойных ракет Arman и Ababil, имеющих радиус действия 80 км. Они похожи на HIMARS.

Ранее ЕС уже получил от союзников информацию о поставках Ираном баллистических ракет России.

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