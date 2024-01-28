Ряд стран прекратил финансирование агентства ООН по палестинцам из-за возможной связи с ХАМАС

Несколько сотрудников организации заподозрены в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября.

Соединенные Штаты, Великобритания, Италия и ряд других стран остановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) из-за расследования сотрудничества организации с боевиками ХАМАС.

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Об этом сообщает POLITICO.

"Великобритания, Италия, Канада и Австралия последовали примеру США, прекратив финансовую поддержку агентства ООН по делам палестинских беженцев после того, как некоторые из его сотрудников были заподозрены в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября", — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что США были крупнейшим донором агентства ООН и в пятницу прекратили финансирование после того, как Израиль предоставил доказательства, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к терактам 7 октября.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац в субботу заявил, что израильское правительство попытается помешать агентству ООН работать в секторе Газа после войны, заявив, что UNRWA "не является решением проблемы" и что оно служило гражданским отделением группировки боевиков ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки в секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нетаньяху и Байден обсудили возможности создания независимого палестинского государства.

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