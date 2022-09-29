Ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию: список государств

Посольство Италии в Москве 29 сентября призвало своих граждан покинуть территорию России, если пребывание в этой стране не продиктовано необходимостью. Заметим, что накануне с таким призывом к своим гражданам обратились еще ряд государств.

Речь идет о США, Болгарии, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии.

Заявление итальянского посольства выложено на официальном сайте дипведомства.

"В связи с последними событиями на международной арене и растущими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если нет, покинуть страну", – говорится в сообщении.

В посольстве также призвали заблаговременно покупать билеты на самолеты из России в Италию из-за роста их стоимости.

США

В Посольстве США тоже призвали своих граждан покинуть РФ. Там пояснили, что 21 сентября российские власти объявили мобилизацию, из-за чего могут не признавать граждан с двойным гражданством (США и РФ) и мешать их выезду из страны и даже мобилизовать.

"Гражданам США не следует ездить в Россию, а проживающим или путешествующим в России следует немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные варианты коммерческих поездок", — заявили в дипведомстве.

Болгария

В МИД Болгарии призвали граждан не посещать РФ и покинуть ее территорию. Там объяснили, что все "в связи с ухудшающейся ситуацией". Находящимся в России советуют избегать мест массового скопления людей, учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

Эстония

В МИД Эстонии просят не ездить в РФ без крайней необходимости "в связи с военными действиями России". Владельцев двойного гражданства предупредили, что Москва рассматривает их как своих граждан. Также эстонцев просят зарегистрировать место нахождения на сайте МИД.

"Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и, по возможности, вернуться в Эстонию", – говорится в заявлении.

Латвия

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал сограждан воздержаться от путешествий в Россию, а в случае пребывания там – как можно быстрее уехать из нее.

"Учитывая эскалацию международной ситуации, в очередной раз и настойчиво призываем: мы просим латвийских граждан не посещать Россию, а тех, кто сейчас находится в России — как можно быстрее уехать", — говорится в заявлении министра.

Польша

"МИД советует избегать любых поездок в Российскую Федерацию в связи с войной в Украине и признанием Польши властями РФ как недружественного государства", — призвали в польском министерстве.

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Там подчеркнули, что из-за значительного сокращения количества польских дипломатических и консульских работников в России возможности предоставления непосредственной консульской помощи очень ограничены.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций, эвакуация может оказаться значительно усложненной или даже невозможной", — предупредили в МИД Польши.

Румыния

Румыния тоже призвала своих граждан немедленно уехать из РФ и избегать поездок туда, если они не очень важны.

Кроме того, Румыния советует своим гражданам в России быть внимательными и избегать мест массового скопления людей. Также румын призывал не участвовать в акциях и демонстрациях.

Напомним, по оценкам аналитика Анатоля Ливена, Россия готова воевать бесконечно долго, если аннексирует территории Украины после проведенных там "референдумов".

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