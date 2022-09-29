Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию: список государств

Дата публикации
Просмотры
2800
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию: список государств

Фото: Associated Press

Посольство Италии в Москве 29 сентября призвало своих граждан покинуть территорию России, если пребывание в этой стране не продиктовано необходимостью. Заметим, что накануне с таким призывом к своим гражданам обратились еще ряд государств.

Речь идет о США, Болгарии, Эстонии, Латвии, Польше, Румынии.

Заявление итальянского посольства выложено на официальном сайте дипведомства.

"В связи с последними событиями на международной арене и растущими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если нет, покинуть страну", – говорится в сообщении.

В посольстве также призвали заблаговременно покупать билеты на самолеты из России в Италию из-за роста их стоимости.

США

В Посольстве США тоже призвали своих граждан покинуть РФ. Там пояснили, что 21 сентября российские власти объявили мобилизацию, из-за чего могут не признавать граждан с двойным гражданством (США и РФ) и мешать их выезду из страны и даже мобилизовать.

"Гражданам США не следует ездить в Россию, а проживающим или путешествующим в России следует немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные варианты коммерческих поездок", — заявили в дипведомстве.

Болгария

В МИД Болгарии призвали граждан не посещать РФ и покинуть ее территорию. Там объяснили, что все "в связи с ухудшающейся ситуацией". Находящимся в России советуют избегать мест массового скопления людей, учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

Эстония

В МИД Эстонии просят не ездить в РФ без крайней необходимости "в связи с военными действиями России". Владельцев двойного гражданства предупредили, что Москва рассматривает их как своих граждан. Также эстонцев просят зарегистрировать место нахождения на сайте МИД.

"Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и, по возможности, вернуться в Эстонию", – говорится в заявлении.

Латвия

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал сограждан воздержаться от путешествий в Россию, а в случае пребывания там – как можно быстрее уехать из нее.

"Учитывая эскалацию международной ситуации, в очередной раз и настойчиво призываем: мы просим латвийских граждан не посещать Россию, а тех, кто сейчас находится в России — как можно быстрее уехать", — говорится в заявлении министра.

Польша

"МИД советует избегать любых поездок в Российскую Федерацию в связи с войной в Украине и признанием Польши властями РФ как недружественного государства", — призвали в польском министерстве.

Там подчеркнули, что из-за значительного сокращения количества польских дипломатических и консульских работников в России возможности предоставления непосредственной консульской помощи очень ограничены.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций, эвакуация может оказаться значительно усложненной или даже невозможной", — предупредили в МИД Польши.

Румыния

Румыния тоже призвала своих граждан немедленно уехать из РФ и избегать поездок туда, если они не очень важны.

Кроме того, Румыния советует своим гражданам в России быть внимательными и избегать мест массового скопления людей. Также румын призывал не участвовать в акциях и демонстрациях.

Напомним, по оценкам аналитика Анатоля Ливена, Россия готова воевать бесконечно долго, если аннексирует территории Украины после проведенных там "референдумов".

Венгрия снова выгораживает Россию перед новыми санкциями от ЕС

Венгрия снова выгораживает Россию перед новыми санкциями от ЕС

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация