Австрия проводит проверки на границе со Словакией и Чехией, срок действия которых истекает 15 октября.

Европейский Сою столкнулся с ростом числа мигрантов и российским шпионажем, что побуждает некоторые страны-члены временно восстановить пограничный контроль в пределах Шенгенской зоны, которая обычно является зоной свободного передвижения.

Об этом пишет Reuters.

По шенгенским правилам — это крайняя мера для предотвращения серьезных угроз внутренней безопасности или общественному порядку.

Среди стран, усиливших проверки:

Австрия

Дания

Франция

Германия

Италия

Норвегия

Швеция

Финляндия

Например, Австрия вводит проверки на границе со Словакией и Чехией, срок действия которых истекает 15 октября, а также со Словенией и Венгрией до 11 ноября.

"Франция сослалась на давление на систему приема и угрозы терроризма, введя повторный контроль на своих границах со странами Шенгенского соглашения, которое продлится до 31 октября", — говорится в сообщении.

В то время как Германия планирует ввести более строгий контроль на всех своих сухопутных границах 16 сентября.

Напомним, в эти выходные вспыхнули антимигрантские протесты.

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