Ряд землетрясений в Италии возмутил вулканическое поле: ученые бьют тревогу

В последние недели регион возле итальянского Неаполя всколыхнули сотни подземных толчков, а 27 сентября произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение в этой местности.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечает издание, это слишком встревожило итальянских вулканологов, потому что толчок магнитудой 4,2 балла взбудоражил вулканическое поле, известное как Кампи Флегрей, или Флегрейские поля.

Эксперты не видят непосредственной угрозы катастрофического извержения, но бывший руководитель обсерватории Везувия в Национальном институте геофизики и вулканологии (INGV) Джузеппе де Натале призвал к срочной проверке зданий в районе Кампи Флегрей, являющегося частью Неаполя.

"Может понадобиться массовая эвакуация в районе неподалеку от Неаполя, расположенного на так называемом супервулкане, который за последние недели пострадал от сотен небольших землетрясений. Пока я считаю, что более непосредственный риск — сейсмический. Но ясно, что нужно также учитывать возможность извержения", – предупредил он.

И хотя после подземных толчков 27 сентября не было никаких признаков структурных повреждений, после повторной сейсмической активности наблюдалось повышение уровня земли на 1,5 см в месяц.

Местные власти пока рассматривают рекомендации ученого, ведь сейчас в районе Кампи Флегрей проживают более 80 тысяч человек и даже временная эвакуация повлечет за собой слишком много сложностей. Однако ученый утверждает, что этот вулкан гораздо больше Везувия и если он разразится, то может потерять миллионы людей, как это было во время извержения известного Везувия 79 году н. е.

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