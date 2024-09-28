"Рядом есть наши люди": офицер ГУР рассказал, как действует украинское подполье в оккупации

За 2,5 года полномасштабной войны произошло несколько десятков загадочных взрывов автомобилей российских оккупантов и коллаборантов.

Офицер ГУР МО Украины рассказал о специфике работы подполья на оккупированных территориях.

Об этом говорится в итальянском издании Il Foglio.

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По словам разведчика, каждая осуществленная сопротивлением задача — невероятный риск, но люди все равно продолжают помогать Украине — преимущественно по идейно-патриотическим соображениям. За 2,5 года полномасштабной войны произошло несколько десятков загадочных взрывов автомобилей российских оккупантов и коллаборантов — кто-то уничтожен, кто-то получил тяжелые ранения.

Также подпольщики передают важную информацию о перемещении сил и средств государства-агрессора России, что позволяет Украине своевременно реагировать — укреплять оборону на нужных участках фронта или наносить удары по скоплениям вражеских войск и техники. Иногда неизвестные патриоты Украины рисуют символические граффити на улицах оккупированных городов — оказывают психологическое давление на врага.

"Это сигнал оккупантам, что это не их земля. Рядом наши люди, они не отказались от намерений вернуть свою землю", — отметил сотрудник военной разведки Украины.

Он подчеркнул, что украинские подпольщики не собираются вместе для планирования активных мер. Куратор движения сопротивления объяснил, что агенты могут жить в одном подъезде и не знать, что оба работают с украинской разведкой. Это необходимое условие для обеспечения безопасности подпольщика, ведь российские спецслужбы не прекращают охоту.

"Они действуют по принципу: бросай камень в каждого и, возможно, попадешь в шпиона", — рассказал украинский разведчик, добавив, что иногда приходится снижать активность подпольщиков, чтобы не подвергать их опасности.

С ГУР МОУ идут на сотрудничество и граждане России. Один из видов их деятельности – тихий саботаж, например, на предприятиях военно-промышленного комплекса РФ.

"Если деталь военной техники изготовлена неправильно или некорректно сделан чертеж — это тоже вносит определенный деструктив", — указал разведчик.

Каждый, кто хочет стать армией подпольщиков на оккупированных территориях и помочь Украине выиграть, может сделать это через чатбот.

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