Рядом с Кремлем появилась надпись "ГУР": россияне задержали двух женщин

Задержанные рассказали, что повелись на уговоры телефонных мошенников, которые пообещали им "большую сумму денег за акт вандализма".

В Москве на Манежной площади на памятнике полководцу Георгию Жукову появилась надпись аэрозольной краской с аббревиатурой "ГУР". Полиция задержала двух женщин, сделавших эту надпись.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

По информации паблика, 28-летняя Анастасия из Краснознаменска и 55-летняя Вера из Мытищ "вооружились" двумя баллончиками с аэрозольной красной краской и написали "ГУР" на постаменте памятника, установленного в честь "50-летия победы в Великой Отечествееной войне" .

Полиция задержала обоих женщин. Те объяснили, что им срочно требовались деньги, чтобы вернуть кредиты. Поэтому задержанные повелись на уговоры телефонных мошенников, которые пообещали им "большую сумму денег за акт вандализма".

Российские правоохранители возбудили Уголовное дело по статье "Повреждение памятников Великой Отечественной войны". Надпись оперативно стерли.

К слову, раньше благодаря партизанам в оккупированном Донецке появились украинские флаги.

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