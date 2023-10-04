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Рядом с Кремлем: в центре Москвы звучит система оповещения тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Рядом с Кремлем: в центре Москвы звучит система оповещения тревоги

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать – убеждают власти россиян / Фото: Getty Images

На Якиманке громкоговорителем объявили о чрезвычайной ситуации.

Ранее анонсировали, что 4 октября по всей России проверят работоспособность средств оповещения.

Об этом информируют рос"СМИ".

В центре Москвы началась якобы плановая проверка систем оповещения населения. Громкоговорителем объявляют о чрезвычайной ситуации.

Также сегодня эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет временно замещен информацией по безопасности.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Ничего серьезнее гражданам делать не нужно.

Тем, кто в этот момент находится дома, на работе, в метро или на улице, нужно просто принять это во внимание и продолжать заниматься своими делами», — утверждают в российском МЧС.

Напомним, что российские Белгород и Брянск в ночь на 4 октября 2023 года не спят: в городе — громкий "хлопок".

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Просмотры
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