Рядом с Кремлем: в центре Москвы звучит система оповещения тревоги

Ранее анонсировали, что 4 октября по всей России проверят работоспособность средств оповещения.

Об этом информируют рос"СМИ".

В центре Москвы началась якобы плановая проверка систем оповещения населения. Громкоговорителем объявляют о чрезвычайной ситуации.

Также сегодня эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет временно замещен информацией по безопасности.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Ничего серьезнее гражданам делать не нужно.

Тем, кто в этот момент находится дома, на работе, в метро или на улице, нужно просто принять это во внимание и продолжать заниматься своими делами», — утверждают в российском МЧС.

Напомним, что российские Белгород и Брянск в ночь на 4 октября 2023 года не спят: в городе — громкий "хлопок".