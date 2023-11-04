Рядом с ним дети: в аэропорту Гамбурга мужчина выехал на взлетно-посадочную полосу и открыл стрельбу

Аэропорт закрыт из-за вооруженного мужчины.
В аэропорту Гамбурга мужчина открыл стрельбу, выехав на взлетно-посадочную полосу. С ним в машине находились дети.
Об этом пишет BILD.
Подробности инцидента
По данным издания, неизвестный произвел несколько выстрелов, а также выбросил из окна два коктейля Молотова. В автомобиле Audi муж забаррикадировался с двумя своими детьми, о чем полиции сообщила его жена.
"Пожарная бригада, прибывшая на место событий, поливала водой стоящий рядом самолет. Сейчас спецназ проводит переговоры со злоумышленником", — отмечают в издании.
В настоящее время авиасообщение в Гамбурге полностью остановлено. На месте происшествия работают правоохранители, привлечены вертолеты, продолжается эвакуация людей.
Ранее во Флориде во время празднования Геловина произошла стрельба. По последним данным, 2 погибших, 18 ранены.
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