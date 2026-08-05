Рядом с украинским самолетом в Германии обнаружили дрон со взрывчаткой: первые подробности

В аэропорту Германии возле украинского самолета обнаружили дрон со взрывчаткой

Реклама

В Германии 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом «Антонов» обнаружили дрон со взрывчаткой.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Реклама

В аэропорту Лейпциг/Галле, в непосредственной близости от украинского грузового самолета «Антонов», был обнаружен дрон со встроенным детонатором и взрывчатым веществом. Власти страны считают, що устройство не взорвалось только потому, что детонатор сломался.

Реклама

Представитель НАТО подтвердил, что дрон был замечен вблизи украинского самолета. Об этом впервые сообщила немецкая газета Bild. Эксперты по взрывоопасным материалам должны были провести контролируемый подрыв дрона. Полеты были временно приостановлены, как объявила полиция Лейпцига сегодня утром.

Фото дрона с взрывным устройством, сделанное в аэропорту Лейпцига / © Bild

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил в эфире WELT TV: «Кто же это может быть, кроме России? Россия уже давно ведет эту гибридную войну. А слово "гибридная" преуменьшает тот факт, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы».

Издание Tagesschau сообщает, что в тот же день произошел еще один инцидент. Грузовой самолет, который не смог приземлиться из-за закрытия аэропорта, столкнулся с другим объектом вблизи аэродрома на высоте нескольких сотен метров. После посадки в запасном аэропорту в Ганновере сотрудники федеральной полиции зафиксировали незначительные повреждения передней части самолета.

Согласно служебной записке, полиция Нижней Саксонии квалифицирует инцидент как возможное нарушение государственной безопасности. Позже Федеральное министерство внутренних дел подтвердило этот инцидент.

Реклама

Лейпцигский аэропорт считается центром поставок оружия, в частности связанного с войной в Украине. Всего два года назад он едва избежал катастрофы: посылка, направлявшаяся в Великобританию, загорелась на земле в логистическом центре DHL.

Новости партнеров