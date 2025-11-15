Рядом с Вильнюсским аэропортом летал дрон: служба безопасности задержала оператора

Над аэропортом в Литве заметили дрон / © Pixabay

В субботу, 15 ноября, рядом с Вильнюсским аэропортом в Литве был зафиксирован полет дрона в закрытой зоне. Служба общественной безопасности (СОБ) с помощью специальной системы Fly Safe оперативно обнаружила беспилотник и в течение нескольких минут задержала управляющего им человека. Благодаря быстрым действиям служб, работа аэропорта не была остановлена.

Об этом сообщает литовское издание Delfi.

Задержание в закрытой зоне

Инцидент произошел 15 ноября около 12:00. Используемая Службой общественной безопасности система Fly Safe зафиксировала беспилотный летательный аппарат в закрытой зоне аэропорта.

На место немедленно отправились сотрудники спецслужб. Несмотря на то, что дрон быстро исчез из зоны видимости, экипаж точно установил место его запуска и уже в 12:07 задержал мужчину.

Служба общественной безопасности сотрудничала с Департаментом полиции и воздушной навигацией Литвы. Задержанный был передан сотрудникам Военной полиции, после чего было начато административное расследование.

Незнание закона и размер штрафа

По словам сотрудников СОБ, задержанный объяснил свой поступок тем, что "думал, что в этом месте можно поднимать дрон".

"Однако незнание законов от ответственности не освобождает", - подчеркнули сотрудники Службы общественной безопасности.

Согласно литовскому законодательству, за подобное нарушение подозреваемому грозит штраф в размере 400–800 евро, что эквивалентно примерно 16 800–33 600 гривен.

Правила полетов беспилотников в Литве строго-настрого запрещают запуск дронов в зонах вокруг аэропортов и других стратегических объектов. Полеты дронов в таких местах могут привести к серьезным угрозам для воздушного движения и безопасности.

Напомним, во Франции идет расследование серии инцидентов с несанкционированными облетами стратегических объектов дронами. Очередной случай произошел над сортировочной станцией, где размещался конвой с боевыми танками Leclerc.