"Рядом свистели пули, люди падали": влюбленные сделали фото в ожидании смерти на фестивале в Израиле

В субботу, 7 октября, во время фестиваля Supernova на юге Израиля боевики ХАСАС убили более 260 человек и взяли десятки в заложники. Гостями действа были Амит и Ниру. В момент полного отчаяния и ожидания смерти влюбленные сделали романтическое селфи.

Об этом сообщает "BILD на русском".

Пара влюбленных сделала селфи в ожидании смерти на фестивале Supernova в Израиле

Спрятались в кустах и ждали террористов

Историю пережитого девушка рассказала на своей странице в Instagram. Так, когда началась стрельба, пара и их друг Зив бросились к машинам, чтобы уехать. Потом стало ясно, что именно на парковке их и ждут террористы. Тогда они побежали в другую сторону, потеряв Зива по дороге.

"Мы слышим, как рядом свистят пули и люди просто падают. Террористы, которые нас преследуют, кружат повсюду на мотоциклах, пытаясь нас убить. Когда я говорю тебе, что у меня нет сил, ты отвечаешь, что выбора нет и нам надо продолжать бежать", – обратилась Амит к Ниру в посте в Instagram.

Когда силы совсем иссякли, пара скрылась в кустах. Они неподвижно и молча лежали на земле, пока террористы охотились на людей с пулеметами.

"Ты вдруг решил сделать селфи. Я разозлилась и ничего не поняла, но сказала, что так по крайней мере в случае нашей смерти в семье останется память о том, что мы любили друг друга до последнего. Ты закрыл меня своим телом, и я думаю обо всех других парах, имеющих другую судьбу, чем у нас", – вспомнила девушка.

Амит и Ниру удалось спастись в этой ужасной бойне. К сожалению, друг Зев так и остается пропавшим без вести.

Ранее говорилось, что женщине из Израиля Рахель Эдри, которую удерживали в заложниках исламские боевики ХАМАС, удалось выжить. Дело в том, что она удобрила террористов едой и напитками.

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