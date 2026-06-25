Ryanair меняет правила для пассажиров с детьми: теперь можно получить бесплатно

Ryanair / © Getty Images

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Авиакомпания Ryanair объявила об изменении правил рассадки пассажиров, путешествующих с детьми. Теперь семьи могут бесплатно получить места рядом, если не хотят заранее платить за выбор конкретных кресел.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании, сообщает LAD Bible.

Новые правила касаются взрослых, путешествующих с детьми. Если пассажиры не хотят выбирать или оплачивать зарезервированные места, им сообщат о бесплатно назначенных местах после регистрации на рейс.

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В Ryanair отмечают, что такие места, вероятнее всего, будут расположены в задней части салона самолета.

В то же время семьи и дальше смогут выбирать места заранее за дополнительную плату. Как пояснили в компании, взрослый пассажир, путешествующий с детьми, оплачивает только одно зарезервированное место для себя, а места рядом для четырех детей в пределах одного бронирования может выбрать бесплатно.

Однако теперь у пассажиров появится альтернатива: не платить за выбор заранее и дождаться автоматического бесплатного распределения после регистрации.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания неохотно адаптируется к такому подходу. Он подверг критике британское Управление по вопросам конкуренции и рынков, которое проверяет политику авиакомпании по рассадке семей.

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По словам О'Лири, пассажирам, возможно, придется ждать регистрации, чтобы узнать, какие места им назначили, и они, вероятно, будут сидеть в задней части салона.

В британском регуляторе заявили, что проверят, действительно ли обновленная политика Ryanair соответствует закону. Там отметили, что если семьям больше не придется платить за места рядом с детьми, это станет победой для пассажиров.

В то же время в CMA подчеркнули, что расследование продолжается, ведь раньше семьи уже платили за так называемые "обязательные семейные места".

Напомним, неправильный выбор места может сделать перелет гораздо менее комфортным даже в хорошей авиакомпании. Эксперты по путешествиям назвали семь ошибок, которых следует избегать перед рейсом.

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