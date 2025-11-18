- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1122
- Время на прочтение
- 1 мин
Ryanair меняет правила: одна ошибка может стоить вам 2 800 грн
Пассажиры Ryanair с 12 ноября обязаны регистрироваться онлайн или через приложение – иначе им грозит штраф до 2800 грн за регистрацию в аэропорту.
Авиакомпания Ryanair ввела новые правила регистрации на рейсы, которые могут стоить пассажирам до 55 фунтов стерлингов за каждый билет, если не соблюдать условия.
Об этом пишет издание Mirror.
Что изменилось
С 12 ноября Ryanair перестает принимать распечатанные дома посадочные талоны. Теперь все пассажиры, регистрируемые онлайн или через приложение, автоматически получают электронный посадочный талон.
Однако, если вы:
Не зарегистрировались онлайн до прибытия в аэропорт – придется заплатить 30–55 фунтов за регистрацию на месте;
Заряд телефона разрядится или вы потеряете доступ к цифровому талону после регистрации – распечатать талон можно будет бесплатно, но только если вы успели зарегистрироваться заранее.
Важные нюансы
Онлайн-регистрация открыта за 60 дней до рейса, если вы купили место. Если нет – она доступна за 24 часа до вылета.
Регистрация закрывается за 2 часа до рейса. После этого – штраф.
Flexi Plus пассажиры могут регистрироваться в аэропорту бесплатно.
В некоторых странах, таких как Марокко, требуются бумажные талоны — их распечатают бесплатно, если вы зарегистрировались онлайн.
Комментарий эксперта
Эксперт по экономии Мартин Льюис подчеркнул: "Правило простое: регистрируйтесь онлайн или через приложение - иначе рискуете заплатить до 55 фунтов за тот же посадочный талон".
Раньше мы рассказывали, как наказывают украинских водителей в Европе за нарушение правил.