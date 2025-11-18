Ryanair меняет правила: одна ошибка может стоить вам 2 800 грн

Ryanair / © Getty Images

Реклама

Авиакомпания Ryanair ввела новые правила регистрации на рейсы, которые могут стоить пассажирам до 55 фунтов стерлингов за каждый билет, если не соблюдать условия.

Об этом пишет издание Mirror.

Что изменилось

С 12 ноября Ryanair перестает принимать распечатанные дома посадочные талоны. Теперь все пассажиры, регистрируемые онлайн или через приложение, автоматически получают электронный посадочный талон.

Реклама

Однако, если вы:

Не зарегистрировались онлайн до прибытия в аэропорт – придется заплатить 30–55 фунтов за регистрацию на месте;

Заряд телефона разрядится или вы потеряете доступ к цифровому талону после регистрации – распечатать талон можно будет бесплатно, но только если вы успели зарегистрироваться заранее.

Важные нюансы

Онлайн-регистрация открыта за 60 дней до рейса, если вы купили место. Если нет – она доступна за 24 часа до вылета.

Регистрация закрывается за 2 часа до рейса. После этого – штраф.

Flexi Plus пассажиры могут регистрироваться в аэропорту бесплатно.

В некоторых странах, таких как Марокко, требуются бумажные талоны — их распечатают бесплатно, если вы зарегистрировались онлайн.

Комментарий эксперта

Эксперт по экономии Мартин Льюис подчеркнул: "Правило простое: регистрируйтесь онлайн или через приложение - иначе рискуете заплатить до 55 фунтов за тот же посадочный талон".

Раньше мы рассказывали, как наказывают украинских водителей в Европе за нарушение правил.