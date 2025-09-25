Ryanair отменяет популярные рейсы: что стало причиной изменений в расписании

Ryanair / © Associated Press

Ведущий европейский лоукостер Ryanair вносит коррективы в свое расписание полетов. Все на фоне споров с регуляторными органами нескольких европейских стран по поводу налогов и аэропортовых сборов.

В рамках этих изменений ирландский перевозчик объявил об отмене рейсов между Ригой и двумя немецкими городами с октября. Об этом пишет The Sun.

Почему Ryanair не будет летать из Риги в Германию

В недавнем заявлении авиакомпания объяснила отмену своих рейсов повышенными авиационными налогами и сборами, введенными в Германии.

В частности, Ryanair прекратит рейсы между столицей Латвии и:

Меммингеном — с 23 октября 2025 года;

Кельном — 29 октября.

Еще в августе Ryanair призвал правительство Германии срочно решить проблему, которую оно назвал «неумеренными расходами на авиаперевозки».

Несмотря на призыв к действиям, правительство не ввело никаких изменений, что заставило лоукостер принять такие решения.

Куда еще Ryanair отменяет рейсы?

Ранее ирландский лоукостер уже провел несколько волн сокращений полетной программы в Испанию — было отменено более 2 миллионов пассажирских мест в аэропортах страны.

Кроме того, Ryanair объявил об отмене большого количества рейсов через аэропорт австрийской столицы Вены.

Напомним, Ryanair платит работникам за «разоблачение» пассажиров. Да авиакомпания Ryanair ввела систему бонусов для сотрудников, обнаруживающих пассажиров с негабаритной ручной кладью у выхода на посадку. За каждую «разоблаченную» сумку агент может получить дополнительную плату — до 80 евро в месяц.