"Рязанский сахар": Жданов назвал вероятного причастного к атаке дронов на Москву

К атаке беспилотников на Москву 30 мая может быть причастна ФСБ.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов на собственном ютуб-канале.

Эксперт напомнил о дронах, взорвавшихся над куполом Сенатской палаты – бывшего здания Верховного совета СССР. Тогда там дежурило два человека, которые либо корректировали дроны, либо совершали их подрыв, чтобы не нанести серьезных повреждений.

Напомним, что в начале мая беспилотники ночью атаковали не только Кремль, но и одну важную для российского флота нефтебазу в Краснодарском крае.

По словам Жданова, это также очень напоминает атаки, которые на Каширском шоссе по приказу диктатора Путина проводил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Тогда был совершен умышленный подрыв домов, чтобы создать общественное мнение о Второй чеченской войне.

"Однажды в Рязани даже поймали заложников гексогена — очень мощного взрывчатого вещества. Жители дома вызвали полицию, и злоумышленников задержали с поличным, когда те хоронили взрывчатку в мешках с сахаром. К Патрушеву даже прозвище приклеилось — "рязанский сахар". в кругах российского эстеблишмента", – рассказал эксперт.

По его словам, такие "акции" влекут за собой хаос и панику.

Вероятно, диктатора хотят склонить к введению военного положения в России, чтобы начать всеобщую мобилизацию. Понятно, что без нее русская армия задыхается. Другая потенциальная цель – добиться передачи части полномочий. Путин из бункера редко теперь выходит, реальной обстановкой, наверное, не владеет. Говорят, он не пользуется Интернетом. Что ему докладывают – он и знает. Соответственно, запугивая его такой плохой ситуацией в Москве и по всей России, заставить его передать часть полномочий Совбезу России. Вполне приемлемый вариант", – отметил Жданов.

Интересно, что атака в большинстве своем была направлена на Рублевское и Минское шоссе. Кстати, там расположена одна из резиденций Владимира Путина. Если на Рублевке проживает так называемая элита России, то там и есть центр принятия решений.

"Там – на дачах, на террасах, с сигарами во рту и бокалом виски принимаются, очевидно, решения – а что делать дальше, как беспокоиться о рядовом россиянине", – добавил эксперт.

По мнению Жданова, подобная версия вполне возможна. Депутаты уже в истерике, мол, "распаковываем тактическое ядерное оружие".

Тем временем украинская разведка заявила, что россияне после провала ракетного блицкрига зимой и в начале весны изменили тактику ракетных обстрелов.

Напомним подробности гибели 33-летней киевлянки во время атаки дронами Киева.

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