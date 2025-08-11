Рыбак поймал гигантского сома длиной почти три метра: как он выглядит (фото)

сом / © Государственное агентство рыбного хозяйства

Во Врановском водохранилище в Чехии рыбак Якуб Вагнер установил новый национальный рекорд, выловив сома длиной 268 сантиметров.

Об этом уникальном улове сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбалки Украины.

Борьба с рыбой длилась около часа, и Вагнер признался, что это было настоящее испытание сил. После официальных замеров рекордный экземпляр сома был отпущен обратно в воду.

- Прекрасная, почти безупречная рыба, которая имеет потенциал для дальнейшего роста. Я не знаю, где воображаемый потолок и какого размера на самом деле самый большой чешский сом, — написал Якуб Вагнер в соцсети.

Самый большой европейский сом в мире был выловлен итальянским рыбаком Алессандро Бьянкарди: длина рыбы достигла 285 см, а местом улова стала река По.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре водится около 50 видов рыб, поэтому поймать здесь можно много чего интересного и рассказывали, что именно.