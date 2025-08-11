- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 927
- Время на прочтение
- 1 мин
Рыбак поймал гигантского сома длиной почти три метра: как он выглядит (фото)
После длительной борьбы рыбак отпустил рыбу обратно.
Во Врановском водохранилище в Чехии рыбак Якуб Вагнер установил новый национальный рекорд, выловив сома длиной 268 сантиметров.
Об этом уникальном улове сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбалки Украины.
Борьба с рыбой длилась около часа, и Вагнер признался, что это было настоящее испытание сил. После официальных замеров рекордный экземпляр сома был отпущен обратно в воду.
- Прекрасная, почти безупречная рыба, которая имеет потенциал для дальнейшего роста. Я не знаю, где воображаемый потолок и какого размера на самом деле самый большой чешский сом, — написал Якуб Вагнер в соцсети.
Самый большой европейский сом в мире был выловлен итальянским рыбаком Алессандро Бьянкарди: длина рыбы достигла 285 см, а местом улова стала река По.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре водится около 50 видов рыб, поэтому поймать здесь можно много чего интересного и рассказывали, что именно.