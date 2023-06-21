Рыбак поймал редкую акулу-гоблину, которая была беременна шестью детенышами — фото, видео

Ее вес 800 кг и длина почти 5м.

У побережья городка Суао в Тайване рыбак выловил массивную беременную акулу-гоблина.

Об этом пишет yahoo.com.

Это малоизвестный вид редко встречающийся акул назван в честь их "длинных и тонких" зубов. У акул четкая форма головы с выступающим лбом. Большую часть жизни акула-гоблин проводит в темных глубинах.

Самка весила 800 кг и была длиной почти 5 м. Сотрудники Тайваньского океанического музея отметили, что она являлась крупнейшей акулой-гоблином, когда-либо пойманной на Тайване.

В видео Formosa TV видно, как большую акулу перемещают вилочным погрузчиком и помещают в кузов грузовика.

Акула была беременна шестью детенышами. Они были от 1,2 м до 1,3 м в длину и весили около 3,6 кг каждый.

У младенцев уже были зубы, что привело сотрудников музея к выводу, что они очень близки к рождению. На видеозаписи видно, как детеныши акул лежат на платформе.

По данным Fishes of Australia, акулы-гоблины растут в яйцах и вылупляются внутри матери перед живорожденным.

По словам представителей музея, акулу-гоблина чуть не продали в ресторан для употребления, но в дело вмешался Тайваньский морской художественный музей. Акула будет сохранена, изучена и в конце концов выставлена на осмотр.

Напомним, акула на пляже испугала туристов и довела женщину до панической атаки. Инцидент в Испании попал на видео.

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