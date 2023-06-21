Рыбак поймал редкую акулу-гоблину, которая была беременна шестью детенышами — фото, видео

Ее вес 800 кг и длина почти 5м.
У побережья городка Суао в Тайване рыбак выловил массивную беременную акулу-гоблина.
Об этом пишет yahoo.com.
Это малоизвестный вид редко встречающийся акул назван в честь их "длинных и тонких" зубов. У акул четкая форма головы с выступающим лбом. Большую часть жизни акула-гоблин проводит в темных глубинах.
Самка весила 800 кг и была длиной почти 5 м. Сотрудники Тайваньского океанического музея отметили, что она являлась крупнейшей акулой-гоблином, когда-либо пойманной на Тайване.
這麼奇特美麗的動物，多麼希望是看到牠在海裡優游，而不是躺在漁港的地上！牠肚子裡還有寶寶啊！— 自由時報 (@ltntw) June 13, 2023
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В видео Formosa TV видно, как большую акулу перемещают вилочным погрузчиком и помещают в кузов грузовика.
Акула была беременна шестью детенышами. Они были от 1,2 м до 1,3 м в длину и весили около 3,6 кг каждый.
У младенцев уже были зубы, что привело сотрудников музея к выводу, что они очень близки к рождению. На видеозаписи видно, как детеныши акул лежат на платформе.
По данным Fishes of Australia, акулы-гоблины растут в яйцах и вылупляются внутри матери перед живорожденным.
По словам представителей музея, акулу-гоблина чуть не продали в ресторан для употребления, но в дело вмешался Тайваньский морской художественный музей. Акула будет сохранена, изучена и в конце концов выставлена на осмотр.
Напомним, акула на пляже испугала туристов и довела женщину до панической атаки. Инцидент в Испании попал на видео.
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