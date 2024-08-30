Рыбак снял на видео половой акт на лодке с форелью и женщиной (фото)

Рыбак должен предстать перед судом после того, как он использовал живую коричневую форель для совершения полового акта с женщиной на лодке.

Об этом сообщает Daily Star.

55-летнему Эшли Дэвиду Халламу предъявлены два обвинения в изготовлении или воспроизведении материалов со сценами зоофилии и три обвинения во владении такими материалами.

Халлам, житель города Дельфин-Сэндс на юго-востоке Тасмании, недавно явился в магистратском суде Хобарта, чтобы попросить отложить рассмотрение своего дела. Он еще не признал себя виновным.

По данным полиции, на шокирующем видео, которое стало вирусным, показано, как его соучастница, Кэтрин Джун Ли, лежит на лодке в море на юге Тасмании, в то время как Халлам использует живую коричневую форель, чтобы совершить с ней половой акт.

Эшли Дэвид Халлам / Фото: Facebook

По данным The Mercury, инциденты произошли в период с февраля 2022 года по 25 января 2023 года. Судья Марица Дувняк удовлетворила ходатайство Халлама об отложении слушания, назначив следующую судебную дату на 25 октября.

Ли впервые появилась в том же суде, чтобы также подать ходатайство об отложении удовлетворенного слушания. 58-летняя женщина обвиняется по одному пункту в хранении предметов зоофилии и по двум пунктам в изготовлении или воспроизведении предметов зоофилии.

В судебных документах утверждается, что видеозапись демонстрирует "сексуальную активность" с участием Ли и форели. В феврале в 2023 году полиция арестовала обоих и предъявила им обвинения.

Эшли Дэвид Халлам / Фото: Facebook

После арестов полиция напомнила общественности, что хранение и распространение материалов с изображением зоофилии незаконно. Планируется, что Халлам и Ли предстанут перед судом 25 октября.

Пользователи X, отреагировавшие на отвратительную новость в Интернете, были возмущены их деятельностью. "Что, черт возьми, не так с людьми?", "Посадите их обоих в тюрьму. Извращенцы".

Напомним, это произошло после того, как выяснилось, что голый россиянин пытался изнасиловать корову в Таиланде. Внимание 26-летнего Евгения Кувшинова привлекла рыжая корова, привязанная к ограждению.

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