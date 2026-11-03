Рыбак забросил сети в море и неожиданно достал сокровище: "Очень повезло"

Мужчина случайно нашел гигантский кусок янтаря. Фото иллюстративное / © Shutterstock

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В Польше в городе Колобжег на побережье Балтийского моря рыбак нашел огромный кусок янтаря. Вес камня составляет примерно 150 грамм.

Об этом сообщает PAP.

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В Польше, когда Балтийское море успокаивается после шторма, на пляж выходят сотни людей в поисках сокровищ. Ведь на всем польском побережье часто можно найти янтарь, который называют «золотом Балтики».

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Однако редко встречаются такие крупные экземпляры, как тот, который недавно удалось выловить недалеко от Колобжега.

«Нам очень повезло, и в сеть попал такой большой кусок янтаря. Мы только что взвесили его — он весит около 150 г», — сообщил журналистам счастливый обладатель янтаря.

Последний раз подобную находку обнаружил его отец ещё в 1990-х годах. Рыбак в восторге — янтарь оценивается в 1500 злотых, что делает этот улов чрезвычайно прибыльным.

Как пишут польские журналисты, наибольшая вероятность найти янтарь на Балтийском море возникает осенью и зимой, особенно после сильных штормов и ветреной погоды. Именно бурное море вымывает янтарные самородки с морского дна и выбрасывает их на пляжи вместе с водорослями, ветками и другими морскими отложениями. Искатели обычно отправляются на пляжи на рассвете или сразу после того, как шторм утихнет, когда пляж ещё не был тщательно обыскан другими коллекционерами.

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