Рыбаки установили мировой рекорд — поймали сома длиной почти три метра (фото)

Огромный сом Фото: Polska Akademia Wędkarska

В Польше рыбаки установили новый мировой рекорд, поймав гигантского сома длиной 2 м 92 см. Событие произошло во время соревнований по спиннинговой рыбалке на Рыбницком водохранилище (Zalew Rybnicki).

Об этом сообщила Польская академия рыбалки (Polska Akademia Wędkarska ).

Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому рыбаку Алессандро Бьянкарди, который в 2023 году поймал сома длиной 2,85 метра в реке По, Италия.

Новый рекорд зафиксирован во время Кубка Mikado, который состоялся в прошлом уикенде. Как рассказал один из участников команды, Кшиштоф Пира, борьба с рыбой продолжалась более полутора часов.

Сом в Польше Фото: Polska Akademia Wędkarska

«Когда мы наконец-то ее увидели, не могли поверить глазам — огромная, невероятная рыбина, голова, как бочка! Настоящий гигант! После измерения оказалось, что у нее 292 см — это новый рекорд не только Польши, но и всего мира», — рассказал Пира в комментарии Sport.pl.

После официального измерения и фотосессии сома отпустили обратно в водоем.

Рыбническое водохранилище, также называемое Рыбницким озером, является излюбленным местом рыбаков. Благодаря теплой воде, которую подает ТЭС «Рыбник», здесь обитают особо крупные экземпляры рыб — в частности, сомов и карпов, которые часто становятся трофеями на соревнованиях.

