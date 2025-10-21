- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 2 мин
Рыбаки установили мировой рекорд — поймали сома длиной почти три метра (фото)
Событие произошло во время соревнований по спиннинговой рыбалке.
В Польше рыбаки установили новый мировой рекорд, поймав гигантского сома длиной 2 м 92 см. Событие произошло во время соревнований по спиннинговой рыбалке на Рыбницком водохранилище (Zalew Rybnicki).
Об этом сообщила Польская академия рыбалки (Polska Akademia Wędkarska).
Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому рыбаку Алессандро Бьянкарди, который в 2023 году поймал сома длиной 2,85 метра в реке По, Италия.
Новый рекорд зафиксирован во время Кубка Mikado, который состоялся в прошлом уикенде. Как рассказал один из участников команды, Кшиштоф Пира, борьба с рыбой продолжалась более полутора часов.
«Когда мы наконец-то ее увидели, не могли поверить глазам — огромная, невероятная рыбина, голова, как бочка! Настоящий гигант! После измерения оказалось, что у нее 292 см — это новый рекорд не только Польши, но и всего мира», — рассказал Пира в комментарии Sport.pl.
После официального измерения и фотосессии сома отпустили обратно в водоем.
Рыбническое водохранилище, также называемое Рыбницким озером, является излюбленным местом рыбаков. Благодаря теплой воде, которую подает ТЭС «Рыбник», здесь обитают особо крупные экземпляры рыб — в частности, сомов и карпов, которые часто становятся трофеями на соревнованиях.
Напомним, гигантская золотая рыбка во Франции удивила мир. Она весит более 30 кг. Это гибрид декоративных рыб, который превратился в подлинного гиганта в дикой природе.
Золотую рыбку назвали Морковь. Рыбалка потратил примерно 25 минут, чтобы достать ее из воды.