Рыбалка поймал огромную скумбрию, поразив Сеть: какой ее вес и длина

Улов рыбака

Рыбалка в городе Дананг (Вьетнам) поймал огромную скумбрию. Вес рыбы составил 63 килограмма и длиной 1,7 метра.

Об этом пишет Tuoitre .

Скумбрия

Что известно об улове

Житель коммуны Ле Ван Хай – Хоа Лиен – рассказал, что он и его друзья выловили гигантскую рыбу после часовых попыток.

«Скумбрия была почти два метра в длину и весила 63 килограмма», — сказал он.

Пусть поделился, что раньше ему приходилось ловить крупную рыбу, как вот акулы весом в десятки килограммов. Впрочем, это был первый раз, когда рыбак вытащил такую большую скумбрию.

По словам Хая, рыбалка проходила на скалистом рифе у пляжа Сон Тра. Вдруг его удочка внезапно согнулась назад, а вода заворчала пеной. Поняв, что на крючок зацепилась большая рыба, Пусть позвал на помощь друзей. Вместе они боролись почти час, прежде чем наконец-то вытащили скумбрию на берег. Группе пришлось привязать рыбу к двум деревянным жердям и нести ее поэтапно из-за огромных размеров и веса.

Рыбалка решил не продавать рыбу, а разделил мясо между семьей и друзьями.

Ранее у побережья Коста-Рики ученые встретили уникальную «золотую» акулу-няню. Она имеет редкое сочетание генетических нарушений пигментации.

Так, вид называется Ginglymostoma cirratum. Ее поймали в августе 2024 года. Позже акулу отпустили.

Примечательно, что у рыбы была яркая желто-оранжевая окраска тела и полностью белые глаза животного. Этот необычный цвет образуется путем альбинизма, при котором отсутствует темный пигмент, и ксантизма, проявляющегося избытком желтого пигмента.

