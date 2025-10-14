Рютте намекнул, когда Россия могла бы напасть на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия могла бы атаковать страны Альянса, если бы Китай собрался напасть на Тайвань. Цель — отвлечь НАТО от азиатского театра боевых действий.

Об этом Рютте сказал во время выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне, информирует Clash Report.

«Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию, во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас», — высказался генсек Альянса.

Рютте также сообщил, что на сегодня российские войска растянуты и задействованы в разных местах.

«Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море», — подколол генсек НАТО на счет подводной лодки РФ «Новороссийск», у которой возникли технические проблемы у берегов Франции.

Напомним, Рютте еще летом предполагал, что в случае нападения на Тайвань лидер Китая Си Цзиньпин обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением атаковать НАТО в Европе для отвлечения внимания. Генсек подчеркнул, что Альянс должен быть сильным, чтобы предотвратить такую агрессию, а также активно сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом.

К слову, Институт изучения войны (ISW) считает, что появление 10 октября «зеленых человечков» (военнослужащих без опознавательных знаков) на границе России и Эстонии является подготовкой Кремлем информационно-психологического плацдарма для возможной будущей войны с НАТО. Аналитики назвали это «Фазой ноль» — подготовительным этапом перед открытыми боевыми действиями.

На фоне российской угрозы страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва) активно разрабатывают планы на случай чрезвычайной ситуации. Они предусматривают эвакуацию сотен тысяч людей в случае прямого нападения РФ или усиления ее военного присутствия.