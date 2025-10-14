- Дата публикации
Рютте намекнул, когда Россия могла бы напасть на НАТО
По мнению Марка Рютте, нападение России на НАТО произойдет, если Китай решится на вторжение на Тайвань.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия могла бы атаковать страны Альянса, если бы Китай собрался напасть на Тайвань. Цель — отвлечь НАТО от азиатского театра боевых действий.
Об этом Рютте сказал во время выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне, информирует Clash Report.
«Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию, во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас», — высказался генсек Альянса.
Рютте также сообщил, что на сегодня российские войска растянуты и задействованы в разных местах.
«Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море», — подколол генсек НАТО на счет подводной лодки РФ «Новороссийск», у которой возникли технические проблемы у берегов Франции.
Напомним, Рютте еще летом предполагал, что в случае нападения на Тайвань лидер Китая Си Цзиньпин обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением атаковать НАТО в Европе для отвлечения внимания. Генсек подчеркнул, что Альянс должен быть сильным, чтобы предотвратить такую агрессию, а также активно сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом.
К слову, Институт изучения войны (ISW) считает, что появление 10 октября «зеленых человечков» (военнослужащих без опознавательных знаков) на границе России и Эстонии является подготовкой Кремлем информационно-психологического плацдарма для возможной будущей войны с НАТО. Аналитики назвали это «Фазой ноль» — подготовительным этапом перед открытыми боевыми действиями.
На фоне российской угрозы страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва) активно разрабатывают планы на случай чрезвычайной ситуации. Они предусматривают эвакуацию сотен тысяч людей в случае прямого нападения РФ или усиления ее военного присутствия.