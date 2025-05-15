Рютте назвал главные задачи НАТО: будет ли поддержка Украины в приоритете

Встреча министров иностранных дел НАТО в Анталии 15 мая 2025 / Фото: Марк Рютте, X

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Генсек НАТО Марк Рютте по завершении двухдневной неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов альянса, которая проходила 14 и 15 мая в Анталии, очертил главные задачи, стоящие сейчас перед НАТО.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Завершилась очень продуктивная неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО накануне саммита Североатлантического союза. Нам нужно увеличить расходы на оборону, усилить оборонно-промышленный потенциал и продолжать поддержку Украины, чтобы мы могли обеспечить стабильность в нашем евроатлантическом регионе», — написал Рютте.

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Напомним, Путин проигнорировал шанс на мир от Зеленского, а любой мир должен быть длительным, в отличие от «Минска», отметил Марк Рютте.