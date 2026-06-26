Рютте обратился к Путину с жестким предупреждением: НАТО ответит на любой "дурацкий шаг"

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Североатлантический альянс готов к любым сценариям и жестко ответит России на любую попытку агрессии против стран НАТО.

С таким прямым и бескомпромиссным предупреждением к российскому диктатору Владимиру Путину обратился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в институте Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Обращение к диктатору: «Мы защитимся, Владимир»

Глава Североатлантического союза отметил, что предстоящий 7-8 июля саммит НАТО в Анкаре (Турция) продемонстрирует Кремлю абсолютное единство и силу 32 стран-членов. По словам Рютте, это станет четким сигналом для Путина, что Альянс готов отразить любую угрозу.

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«Он [Путин] боится не наших обещаний, он боится того, что мы выполняем эти обещания. И это именно то, что мы сейчас делаем, Владимир. Мы защитимся», — цитирует Reuters слова Марка Рютте, адресованные российскому лидеру.

Генсек добавил, что НАТО готово мгновенно отреагировать на любой «дурацкий шаг против нас» со стороны Российской Федерации.

Оборонная революция и контракты на десятки миллиардов

Рютте анонсировал, что на июльском саммите страны-союзники подпишут новые масштабные оборонные контракты на сумму в десятки миллиардов долларов. Это станет началом глобальных перемен в западном ВПК.

Страны НАТО уверенно двигаются к общим целям — выделять на оборону не менее 5% от ВВП до 2035 года.

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Альянс планирует покончить с фрагментацией европейской оборонной промышленности и снизить бюрократические преграды в Вашингтоне.

Рютте подчеркнул, что Запад находится на ранней стадии оборонной промышленной революции, которая не только усилит безопасность, но и создаст сотни тысяч рабочих мест.

Полная поддержка Украины

Отдельно Марк Рютте подтвердил, что в саммите в Турции примет участие Президент Украины Владимир Зеленский. Страны НАТО намерены переподтвердить свою непоколебимую поддержку Киева, который уже более четырех лет ведет героическую борьбу против российских оккупационных войск.

«Наша безопасность взаимосвязана. Украина ясно показала, что нас не запугать российской агрессией», — подытожил глава НАТО.

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Напомним, Россия готовит новый потенциал войны с НАТО. По оценкам аналитиков, Кремль может достаточно быстро восстановить свой военный потенциал и адаптироваться к новым условиям войны.

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