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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
3881
Время на прочтение
1 мин

Рютте подтвердил, что пропавшие вблизи Беларуси военные США погибли

Во время учений в Литве исчезли четверо американских военных, а теперь их гибель официально подтверждена.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четверых военных из США, которые ранее исчезли на литовском полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью.

Об этом Рютте сказал журналистам в Варшаве, сообщает Reuters.

"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, погибших в результате инцидента в Литве", – заявил генсек Альянса.

На данный момент он не знает никаких подробностей трагедии.

"Это еще свежая новость, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", – сказал Рютте.

Напомним, накануне посольство США в Вильнюсе сообщило о пропаже без вести четырех американских военных во время плановых военных учений на полигоне в Литве. Также исчезло одно гусеничное транспортное средство.

Дата публикации
Количество просмотров
3881
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