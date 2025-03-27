Рютте подтвердил, что пропавшие вблизи Беларуси военные США погибли

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четверых военных из США, которые ранее исчезли на литовском полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью.

Об этом Рютте сказал журналистам в Варшаве, сообщает Reuters.

"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, погибших в результате инцидента в Литве", – заявил генсек Альянса.

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На данный момент он не знает никаких подробностей трагедии.

"Это еще свежая новость, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", – сказал Рютте.

Напомним, накануне посольство США в Вильнюсе сообщило о пропаже без вести четырех американских военных во время плановых военных учений на полигоне в Литве. Также исчезло одно гусеничное транспортное средство.