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Рютте подтвердил, что пропавшие вблизи Беларуси военные США погибли
Во время учений в Литве исчезли четверо американских военных, а теперь их гибель официально подтверждена.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четверых военных из США, которые ранее исчезли на литовском полигоне в Пабраде недалеко от границы с Беларусью.
Об этом Рютте сказал журналистам в Варшаве, сообщает Reuters.
"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, погибших в результате инцидента в Литве", – заявил генсек Альянса.
На данный момент он не знает никаких подробностей трагедии.
"Это еще свежая новость, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", – сказал Рютте.
Напомним, накануне посольство США в Вильнюсе сообщило о пропаже без вести четырех американских военных во время плановых военных учений на полигоне в Литве. Также исчезло одно гусеничное транспортное средство.