Рютте рассказал, чем грозит Европе отправка войск КНДР в Россию

Недавно в Курскую область России прибыли тысячи северокорейских солдат для участия в боевых действиях против Украины. Эта информация представлена на встрече с разведкой и оборонными ведомствами Южной Кореи и 32 союзниками по НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает издание Politico.

Рютте заявил, что это первое подобное событие за столетие, когда иностранные войска находятся на территории России, что является серьезной угрозой безопасности Европы.

"Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности", — заявил генсек НАТО.

Россия, не достигнув своих стратегических целей в Украине, все больше зависит от авторитарных режимов, таких как Китай, Иран и Северная Корея. Как отметил Рютте, Москва надеется на экономическую поддержку Китая, на Иран для поставок дронов и ракет, а на Северную Корею для пополнения боеприпасов и отправки военных подразделений.

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Генсек НАТО заявил, что северокорейские военнослужащие, не участвовавшие в боевых действиях с 1950-х годов, получат возможность получить навыки для выполнения современных военных операций. Это может усилить напряжение на Корейском полуострове. Он добавил, что Россия, вероятно, предоставит Пхеньяну военные технологии, что еще больше усложнит ситуацию в регионе.

Эскалация конфликта требует более активного вмешательства Китая, способного использовать свое влияние на Москву и Пхеньян для сдерживания агрессии. Рютте призвал страны Европы и Индийско-Тихоокеанского региона укреплять оборонные и разведывательные связи, чтобы противостоять угрозам, несущим авторитарные союзы.

НАТО продолжает оказывать поддержку Украине, передав 99% всей военной помощи с начала конфликта, а также обязалось выделить 40 миллиардов евро в этом году. Рютте подчеркнул, что сумма помощи Украине составляет менее 1% от ВВП стран-союзников, что, по его мнению, является небольшой ценой для обеспечения глобальной безопасности.

Напомним, ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российские инструкторы учат северокорейских военных и офицеров руководить дронами в Курщине.

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