Рютте во время визита в Киев поддержал право Украины самостоятельно определяться с вступлением в НАТО

Рютте во время визита в Киев поддержал право Украины самостоятельно определяться с вступлением в НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте одобрительно оценил реформы, уже внедренные Украиной.

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте во время официального визита в Киев заверил, что твердо поддерживает право Украины самостоятельно решать свое будущее по вступлению в НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Зеленского и Марка Рютте, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Статус Украины как партнера с расширенными возможностями придает дальнейший импульс укреплению широкого сотрудничества между Украиной и НАТО, в частности в Черноморском регионе. Премьер-министр Марк Рютте высоко ценит важный вклад Украины в операции союзников. Эти усилия демонстрируют преданность и способность Украины вносить вклад в евроатлантическую безопасность", — говорится в сообщении.

Также, как отмечается в заявлении, премьер-министр Марк Рютте с одобрением оценил реформы, которые уже внедрила Украина. Нидерландский премьер продолжит поощрять и поддерживать Украину в осуществлении реформ, в частности, в секторе безопасности и обороны.

Напомним, впервые за 17 лет в Украину приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, и это знаковый визит – именно из-за эскалации напряженности со стороны России. Марк Рютте встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главные темы переговоров — сотрудничество в расследовании и привлечении виновных к ответственности по делу о сбитии рейса МН-17 и возможных санкциях Евросоюза и Нидерландов, если РФ решится напасть.

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