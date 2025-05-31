ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1133
Время на прочтение
2 мин

С 1 июня в Польше изменятся условия трудоустройства иностранцев: что известно

Эксперты отмечают, что из-за новых правил определенная часть иностранных работников может потерять работу, что дополнительно усложнит ситуацию на рынке труда.

Украинцы в Польше

Украинцы в Польше / © ТСН.ua

В Польше 1 июня вступают в силу нормы, которые могут существенно изменить правила трудоустройства иностранцев. Предприниматели считают, что изменения могут привести к потере иностранных работников и затруднениям с привлечением новых.

Одним из ключевых положений новых норм является исключение возможности трудоустройства иностранцев, приехавших в Польшу на основании виз, выданных не с целью трудоустройства, а на основании виз на обучение, транзит или лечение. Это изменение означает, что иностранцы, первоначально приехавшие в Польшу не с намерением работать, не смогут работать легально.

Ограничения могут затронуть сотни компаний, которые и так имеют кадровые проблемы. Предприниматели считают, что изменения также могут усложнить доступ к новым работникам из-за границы, что в долгосрочной перспективе может повлиять на всю экономику.

Эксперты отмечают, что из-за новых правил определенная часть иностранных работников может потерять работу, что дополнительно усложнит ситуацию на рынке труда.

Специалисты успокаивают, что изменения не коснутся людей, которые уже работают в соответствии с действующими нормами, однако новые правила могут оказать существенное влияние на будущий прием на работу.

По данным SW Research, в Польше сейчас работает более 1,17 миллиона иностранцев, что в шесть раз больше, чем в 2015 году. Наибольшую группу иностранных работников составляют граждане Украины, которых в сентябре 2024 насчитывалось 779 тысяч. Весьма стремительными темпами растет количество работников из Непала, Индии и Филиппин.

Напомним, с 2015 по 2023 год польское гражданство получило 31 900 украинцев.

Дата публикации
Количество просмотров
1133
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie