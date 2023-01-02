С 1 января 2023 года Германия увеличивает помощь для беженцев из Украины: кому и насколько

Германия увеличила помощь для некоторых категорий беженцев из Украины. Кто сможет их получать, читайте в материале ТСН.ua

Как сообщило немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland от 1 января 2023 г. Германия увеличивает помощь для беженцев из Украины.

Размер выплат вырастет на 40-50 евро в месяц.

Для отдельных категорий граждан выплаты будут следующими:

одинокие взрослые – 502 евро в месяц,

одинокие родители – 502 евро в месяц,

совершеннолетний гражданин Украины (женатый) — 451 евро в месяц,

дети 14-17 лет – 420 евро,

дети 6-13 лет – 348 евро,

дети в возрасте до 5 лет – 318 евро.

Кроме непосредственно выплат украинцам покрывается часть стоимости аренды жилья. Сумма отличается в зависимости от федеральной земли и составляет около 520 евро в месяц на человека.

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