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С 1 января 2023 года Германия увеличивает помощь для беженцев из Украины: кому и насколько

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1895
Время на прочтение
1 мин
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С 1 января 2023 года Германия увеличивает помощь для беженцев из Украины: кому и насколько

Помощь беженцам в Германии

Германия увеличила помощь для некоторых категорий беженцев из Украины. Кто сможет их получать, читайте в материале ТСН.ua

Как сообщило немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland от 1 января 2023 г. Германия увеличивает помощь для беженцев из Украины.

Размер выплат вырастет на 40-50 евро в месяц.

Для отдельных категорий граждан выплаты будут следующими:

  • одинокие взрослые – 502 евро в месяц,
  • одинокие родители – 502 евро в месяц,
  • совершеннолетний гражданин Украины (женатый) — 451 евро в месяц,
  • дети 14-17 лет – 420 евро,
  • дети 6-13 лет – 348 евро,
  • дети в возрасте до 5 лет – 318 евро.

Кроме непосредственно выплат украинцам покрывается часть стоимости аренды жилья. Сумма отличается в зависимости от федеральной земли и составляет около 520 евро в месяц на человека.

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Дата публикации
Просмотры
1895
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