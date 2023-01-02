С 1 января 2023 года Германия увеличивает помощь для беженцев из Украины: кому и насколько

Германия увеличила помощь для некоторых категорий беженцев из Украины. Кто сможет их получать, читайте в материале ТСН.ua
Как сообщило немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland от 1 января 2023 г. Германия увеличивает помощь для беженцев из Украины.
Размер выплат вырастет на 40-50 евро в месяц.
Для отдельных категорий граждан выплаты будут следующими:
- одинокие взрослые – 502 евро в месяц,
- одинокие родители – 502 евро в месяц,
- совершеннолетний гражданин Украины (женатый) — 451 евро в месяц,
- дети 14-17 лет – 420 евро,
- дети 6-13 лет – 348 евро,
- дети в возрасте до 5 лет – 318 евро.
Кроме непосредственно выплат украинцам покрывается часть стоимости аренды жилья. Сумма отличается в зависимости от федеральной земли и составляет около 520 евро в месяц на человека.
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