С 15 июня в Праге закрывается самый большой центр для украинских беженцев

С 15 июня в Праге закрывается самый большой центр для украинских беженцев

В Праге на неопределенный срок закрывается центр регистрации украинских беженцев в районе Высочаны.

О закрытии центра для украинских беженцев с 15 июня 2022 года сообщает издание Tn.nova.cz.

Количество беженцев из Украины в Праге, по словам городского головы Праги Зденека Гржиба, в четыре раза превышает количество украинских граждан в других регионах, город исчерпал свои возможности для приема украинцев по жилищному фонду и инфраструктуре. Поэтому было решено — перенаправлять беженцев в другие регионы, где есть свободные места.

Центр обещают открыть после того как количество беженцев между всеми регионами сравняется.

Центр приема вынужденно перемещенных украинцев в Высочанах, обслуживал более 90 000 беженцев. Из-за большого количества преимущественно ромских беженцев из Украины, в кварталах Праги были построены палаточные городки для беженцев. Беженцы ромской национальности приезжают в Чехию с территории Венгрии, поскольку имеют двойное венгерско-украинское гражданство. Всего в Чехии находится 357566 украинских беженцев.

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