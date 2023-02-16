С 24 февраля Россия в 100 раз увеличила расходы на свою госсимволику

После полномасштабного вторжения в Украину Россия в 100 раз увеличила расходы на собственные государственные символы.

С 24 февраля 2022 года российские регионы выделили более 1 млрд рублей на закупку государственных символов страны – флагов, флагштоков и гербов. Это в 100 раз больше показателей предыдущего года.

Об этом сообщает российское издание "Вёрстка" в Telegram.

Отмечается, что всего за год войны в РФ было проведено более 80 подобных тендеров, значительная часть из которых — в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ".

Символы предназначены для образовательных учреждений по всей стране, а также в аннексированном Крыму. С 1 сентября прошлого года русские школы обязали начинать учебную неделю с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Якобы именно для этого образовательным учреждениям и понадобилась госсимволика.

Часть тендеров относится не только к школам и институтам. Власти Саратовской области РФ закупили несколько тысяч флагов и гербов для местной "Службы благоустройства", а на Алтае символику закупил местный "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан".

Для сравнения, за аналогичный период в 2021-2022 годах на госзакупках разместили гораздо меньше подобных тендеров, общая сумма которых – около 10 млн рублей.

Напомним, в России продолжают зомбировать детей, распространяя антиукраинские настроения. Так, в Сеть попало видео, как российские школьники под руководством взрослых пели песню об "укр*пах", "свастике" и "гробах".

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