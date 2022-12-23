С авиацией и ракетно-артиллерийской стрельбой: РФ и Китай проводят военно-морские учения

Эти учения традиционны и они проводятся уже 10 лет.

Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения, которые продлятся до конца 2022 года.

Об этом сообщает Минобороны России.

В учениях принимают участие четыре русских и шесть китайских кораблей.

Москва сообщила, что привлекла четыре корабля ВМФ России, включая ракетный крейсер "Варяг". Флоты обеих стран будут сопровождать самолеты и вертолеты.

Обучение, которое проводится ежегодно с 2012 года, предусматривают ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

В этом году они продолжаются с 21 по 27 декабря. Еще в понедельник, 19 декабря, российские корабли вышли из порта Владивосток на Дальнем Востоке России.

"Основная цель учений – укрепление морского сотрудничества между Россией и Китаем и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорится в сообщении российского Минобороны.

Напомним, 16 декабря Россия начала в Калининградской области военные учения. К ним привлекли более 1,5 тысяч военнослужащих страны-агрессорки, более 10 боевых кораблей, а также авиацию.

Сотрудничество РФ и Китая

В течение 9 месяцев полномасштабной войны России против Украины Китай занимал позицию "ни вашим, ни нашим", а также избегал критики России в связи с войной в Украине. Но, как сообщают политические советники Пекина, теперь лидер Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с РФ.

По данным американских СМИ, лидер Китая "давно увлекается Путиным" и что он "удваивает ставку на президента РФ". Есть мнение, что Китай решил окончательно перейти на сторону РФ.

Так, 21 декабря заместитель председателя Совета Безопасности России Медведев в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Как пишут пропагандистские СМИ РФ, Медведев якобы также передал Пекину "послание" от Путина.

В то же время лидер Китая заявил Медведеву, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый говорит, что Китай занимает позицию, которая сейчас пользу России. И пока Китай будет играть такую игру, покоя не будет.

Впрочем, несмотря на достаточно теплые отношения, Пекину не нравятся устрашения диктатора Владимира Путина ядерным оружием, заявил эксминистр иностранных дел Павел Климкин.

А на берегу реки Амур в китайском городе Фуюань, расположенном в 65 километрах от русского Хабаровска, появилась колючая проволока. На снимках видны транспаранты, которые свидетельствуют: "Будьте осторожны, не пересекайте границу", "Пересечение границы незаконно, за это предусмотрено наказание", "Сохранять пограничную инфраструктуру – задача каждого гражданина".

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