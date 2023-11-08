"С большой радостью": премьер Словакии Фицо отказался "дарить" Украине оружие и боеприпасы

Новое словацкое правительство отклонило пакет помощи более чем на 40 млн евро.

Правительство Словакии заблокировало выделение Украине нового пакета военной помощи на 40,3 млн евро, подготовленного предыдущим руководством министерства обороны.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщает словацкое издание Pravda.

Пакет помощи, поставки которой заблокировало правительство, включал 4 млн патронов калибра 7,62 мм, 5172 артиллерийских снарядов калибра 125 мм, 140 ракет для зенитного ракетного комплекса "Куб", 8 минометов и 1200 снарядов к ним. В общей сложности Словакия после 24 февраля 2022 года направила в Украину 13 пакетов военной помощи, стоимость которой составляет 671 млн евро.

"Я хочу с большой радостью заявить, что все правительство, то есть все стороны, представленные в нем, единогласно приняли решение отказаться от отправления этого оружия и боеприпасов на территорию Украины", — цитирует издание заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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По его словам, правительство ясно дает понять, что приоритетом будет гуманитарная и гражданская помощь, а "любые поставки оружия и боеприпасов с государственных военных складов в Украину должны прекратиться".

При этом Фицо заявил, что будет поддерживать поставки машин для разминирования, которые считает гуманитарной помощью, а также не будет препятствовать оружейным компаниям заключать коммерческие контракты для украинской армии.

Из Словакии в Украину на коммерческой основе были направлены, в частности, самоходные гаубицы Zuzana-2. Эту технику называют в Братиславе флагманской продукцией национальной оружейной промышленности.

Словакия также не отказалась оказывать поддержку Украине в военно-медицинской сфере.

Напомним, перед недавними парламентскими выборами, на которых победила партия Роберта Фицо, он предупредил, что не отправит "ни одного патрона" для помощи Украине. Издание Politico предполагает, что существует личная причина негативного отношения главы словацкого правительства к Украине.

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